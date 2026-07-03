Десять экспертов «Газпром-Медиа Холдинга» стали лауреатами премии «Медиа-Менеджер России»

Топ-менеджеры и эксперты «Газпром-Медиа Холдинга» и входящих в его структуру компаний получили награды XXVI Национальной премии «Медиа-Менеджер России» 2026 года. Церемония награждения состоялась 2 июля. Среди лауреатов — финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинга» Шаварш Алврцян, директор по коммуникациям Александр Кормухин и директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов Полина Тризонова. В целом награды получили десять сотрудников «Газпром-Медиа Холдинга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено пресс-службой цифровых активов Газпром-Медиа Фото: Фото предоставлено пресс-службой цифровых активов Газпром-Медиа

Премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2000 года и на данный момент включает 18 основных номинаций и Гран-при. Звание лауреата премии присуждают топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте. В премии могут участвовать менеджеры как федеральных, так и региональных медиакомпаний.

«В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды — подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось», — поздравил лауреатов генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

В различных номинациях отметили также руководителя управления монетизации цифрового контента «ГПМ Радио» Владимира Пичугина; директора департамента развития и дистрибуции «Ред Медиа» Антона Коньшина; начальника управления планирования и аналитики «ТНТ Телесеть» Людмилу Трусову; руководитель интернет-проектов телеканала «Пятница» Максима Русакова; исполнительного директора телеканала «Суббота!» Валерию Новикову; управляющего директора по цифровым продажам «ГПМ Реклама» Алексея Крупенина и руководителя агентской группы «ГПМ Реклама» Екатерину Сиворатченко.