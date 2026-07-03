За нелегальную продажу бензина в Краснодаре задержали жителей Ростовской области

В Краснодаре сотрудники полиции задержали двух жителей Ростовской области, подозреваемых в незаконной перевозке и последующей перепродаже топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на улице КИМ остановили двух мужчин 21 и 22 лет, которые перевозили горючее в арендованном автомобиле без опознавательных знаков.

Предварительно установлено, что через один из мессенджеров молодые люди нашли покупателя в Краснодаре, после чего приобрели бензин на автозаправочной станции в Ростове-на-Дону и направились в краевой центр для дальнейшей реализации топлива.

Во время осмотра автомобиля оперативники обнаружили 1 тыс. л бензина марки АИ-95, который, по версии полиции, планировалось продать на территории Краснодарского края по завышенной цене.

В МВД сообщили, что в действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится проверка.

Вячеслав Рыжков