«Цифровая Кубань» требует от ростовского ООО «Айтитех» 21 млн рублей

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Цифровая Кубань» добилось включения требований на сумму 21,5 млн руб. в реестр кредиторов ростовского ООО «Айтитех», признанного банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ростовской области, сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, обратил внимание «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сумма требований включает пени по двум государственным контрактам в размере 21,5 млн руб., а также штраф на 5 тыс. руб.

ООО «Айтитех» было признано несостоятельным решением арбитражного суда 20 марта 2026 года. Основанием для введения процедуры банкротства стала задолженность компании перед управлением ФНС по Ростовской области в размере 12,9 млн руб. В отношении предприятия сроком на шесть месяцев введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Вольдемар Вайнбаум.

С момента начала процедуры требования к должнику также заявили ряд кредиторов, среди которых Николай Шрамко, управление ФНС по Ростовской области, ООО «Формула секюрити», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Русский народный банк», ООО «Региональная строительная компания» и Ирина Дзуцева.

По состоянию на 2 июля 2026 года суд включил в реестр требования ПАО «Сбербанк» и ГКУ «Цифровая Кубань» на общую сумму 30,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Айтитех» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в мае 2018 года. Основной вид деятельности компании — выполнение электромонтажных работ. Учредителем предприятия является Дмитрий Корзун, размер уставного капитала составляет 15 тыс. руб.

Финансовые показатели компании демонстрировали ухудшение еще до банкротства: по итогам 2024 года выручка сократилась на 55%, до 186,8 млн руб., а чистый убыток составил 1 млн руб.