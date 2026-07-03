С утра 3 июля в Краснодаре работают 43 заправки

По состоянию на утро 3 июля в Краснодаре продолжают работу 43 автозаправочные станции, следует из данных городского МЦУ. Власти отмечают, что принимают меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, и призывают жителей воздержаться от закупки топлива впрок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, бензин марки АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 — на 36 станциях, АИ-100 — на 18 объектах, дизельное топливо — на 40 заправках.

Работающие АЗС представлены сетями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Teboil, Rusoil, «Татнефть», «Уфимнефть» и «Ирбис», расположенными в различных районах города.

При этом на части объектов по решению владельцев введены ограничения на отпуск топлива: заправка осуществляется только непосредственно в баки транспортных средств.

По данным МЦУ, еще 60 автозаправочных станций временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты в связи с ремонтом или проведением ребрендинга.

Городские власти заявляют, что работа по стабилизации ситуации ведется на различных уровнях, и просят автомобилистов не создавать повышенный спрос, поскольку это позволит сократить очереди и обеспечить доступность топлива для большего числа потребителей.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города на фоне ситуации на топливном рынке и перебоев на городских АЗС, призвав горожан к рациональному потреблению топлива и снижению нагрузки на заправочную инфраструктуру. В частности, мэр предложил жителям пересаживаться на общественный транспорт.

Вячеслав Рыжков