Власти Ростова утвердили проект дороги от Левенцовки до Западной хорды

В Ростове-на-Дону утвержден проект реконструкции улицы Доватора на участке из Левенцовки (от пр. Маршала Жукова) к Западной хорде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Площадь территории в рамках проекта планировки составляет 16,9 га. Обновленная проезжая часть будет представлять собой четырехполосную дорогу второго класса с регулируемым движением. Планируется обустройство тротуара и велодорожки, а также строительство ливневой канализации.

Длина реконструируемого участка дороги составляет более 1,6 тыс. метра. Проектируемая скорость движения — 60 км/час. К 2045 году интенсивность движения ожидается в пределах 58,6 тыс. автомобилей ежедневно.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», к строительству участка автодороги «Западная хорда» длиною 7,5 км, который проходит через Ростов-на-Дону, могут приступить до 2030 года. Хорда станет финальным этапом строительства Ростовского транспортного кольца, главной задачей которого является перенаправление грузовых потоков — порядка 6 тыс. грузовиков — в обход столицы региона.

Наталья Белоштейн