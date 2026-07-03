На Дону ищут подрядчика для ремонта гидроузла за 83,4 млн рублей

В Ростовской области объявили конкурс на капитальный ремонт струенаправляющей дамбы в Константиновском районе, речного откоса и стен камеры судоходного шлюза гидроузла 3 СДШС. Заказчиком выступает «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей». Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет около 83,4 млн руб. Работы должны быть разделены на три этапа. В рамках первого — с даты заключения контракта по 18 декабря 2026 года — подрядчик должен возвести временные здания и сооружения, демонтировать речной откос и выполнить монтажные работы. На этот этап предусмотрено 15,4 млн руб.

Второй этап продлится с 21 ноября 2026 по 20 мая 2027 года и охватит работы непосредственно на дамбе: демонтаж железобетонных лотков и каменного крепления струенаправляющей дамбы, установку опор и других конструкций. Финансирование этапа составит 64,4 млн руб.

Третий этап — с 1 июня по 29 октября 2027 года — предполагает завершение капитального ремонта, демонтаж временных объектов и вывоз строительного мусора.

Часть работ будет выполняться в навигационный период с использованием плавтехники, остальные — в межнавигационный. Гарантия качества на выполненные работы составляет пять лет с даты утверждения акта приемочной комиссии, отмечается в карточке закупки.

Константин Соловьев