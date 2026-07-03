Петроградский район вновь возглавил антирейтинг по засорам канализации

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» составил антирейтинг районов по числу засоров канализации, вызванных сбросом мусора. По итогам первого полугодия 2026 года наибольшая доля таких случаев зафиксирована в Петроградском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посторонние предметы стали причиной 62% всех засоров

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Посторонние предметы стали причиной 62% всех засоров

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным предприятия, в Петроградском районе посторонние предметы стали причиной 62% всех засоров. Следом идут Невский (57%), Красногвардейский (54%), Приморский (53%) и Фрунзенский (52%) районы. В первую десятку также вошли Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Московский и Выборгский районы.

В «Водоканале» отмечают, что в отдельных районах доля засоров, вызванных бытовым мусором, достигает 50–60%. Чаще всего причиной становятся влажные салфетки, которые вместе с жиром и другими отходами образуют плотные засоры в трубах и на канализационных насосных станциях. Это может привести к нарушению работы системы водоотведения и поломке оборудования.

Самый высокий уровень культуры пользования канализацией, по данным предприятия, показали жители Колпинского, Петродворцового и Пушкинского районов. В Колпинском районе доля засоров, вызванных сбросом мусора, составила 12%, что стало лучшим показателем второй год подряд. В «Водоканале» напомнили, что в канализацию следует смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

Карина Дроздецкая