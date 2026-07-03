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Рыбинский депутат написал заявление о сложении полномочий

Депутат муниципального совета Рыбинска Артем Аристов подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом сообщили в совете.

Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

«Сложение полномочий связано с переходом на государственную службу»,— пояснили там.

Заявление господина Аристова будет рассмотрено на внеочередном заседании совета 6 июля. Сложение депутатских полномочий станет основанием для проведения довыборов по избирательному округу № 11. Артем Аристов в муниципалитете возглавляет постоянную комиссию по социальной политике, а также с 2018 года работает директором дворца спорта «Метеор».

Алла Чижова

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