Рыбинский депутат написал заявление о сложении полномочий

Депутат муниципального совета Рыбинска Артем Аристов подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Об этом сообщили в совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

«Сложение полномочий связано с переходом на государственную службу»,— пояснили там.

Заявление господина Аристова будет рассмотрено на внеочередном заседании совета 6 июля. Сложение депутатских полномочий станет основанием для проведения довыборов по избирательному округу № 11. Артем Аристов в муниципалитете возглавляет постоянную комиссию по социальной политике, а также с 2018 года работает директором дворца спорта «Метеор».

Алла Чижова