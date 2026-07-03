Концерт «Звезды Черкес ФМ», спектакли, Гай Пирс в фильме Кристофера Нолана

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

4 июля в 19:00 в городском ДК им.Дементьева в Пятигорске выступит баянист Сергей Быков. Артист исполнит старинные романсы, русские и казачьи песни, а также хиты советских композиторов.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

5 июля в 19:00 в Нальчике в «Зеленом театре» пройдет пятый гала-концерт «Звезды Черкес ФМ». На одной сцене выступят артисты черкесской (адыгской) эстрады, а также представителей диаспоры из Турции, Иордании, Абхазии и других стран. Кульминацией вечера станет вручение специальной премии «Новая звезда Черкес ФМ», которая присуждается артисту или коллективу, ставшему ярким новым именем на национальной сцене.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (0+)

5 июля в 20:00 на Abrikos Arena Stavropol состоится концерт группы «Три дня дождя». Музыканты группы сочетают альтернативный рок и проникновенную лирику. Их главные хиты — «Демоны», «Отпускай», «Здравствуй» и «Прощание».

Стоимость билетов — от 3200 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Лакский театр в Махачкале 4 июля в 18:30 покажет спектакль «Дуэнья» по пьесе британского драматурга Ричарда Шеридана. Знатный отец планирует выдать свою дочь замуж за богатого, но пожилого господина — ростовщика. Однако девушка влюблена в бедного, но благородного юношу и отказывается слушаться отца. В семейную драму вмешивается дуэнья — воспитательница дочери, ловко переигрывает всех ее участников и устраивает счастье влюбленных.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

В концертном зале им. Шаляпина в городе Ессентуки 5 июля в 19:00 покажут спектакль «Сирена и Виктория». Главные героини спектакля — две подруги. Сирена — успешная предпринимательница, которая добилась больших успехов в бизнесе. Виктория — скромный педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. От Виктории уходит муж, ну, а бойкая Сирена сразу же советует ей найти другого спутника жизни. Роли Сирены и Виктории исполняют актрисы театра «Ленком», сыгравшие главных героинь в сериале «Сваты» Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В ставропольских кинотеатрах «Салют Центр» и «Синема Парк Космос» в пятницу и в выходные покажут фильм «Мементо режиссера Кристофера Нолана. Главный герой дорого одет, ездит на «Ягуаре», но останавливается в дешевых мотелях. Он отчаянно пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Он не помнит, что было 15 минут назад.

Стоимость билетов — от 440 руб. (18+)

Также в кинотеатрах Северного Кавказа можно посмотреть премьеры, одна из них — индонезийский фильм ужасов «Орудия. Новая глава». Фильм снял Сидхарта Тата — режиссер фильмов «Реинкарнация. Предсмертные муки» и «Астрал. Ночной кошмар». По сюжету новой ленты через 20 лет после ужасных событий в Джатиджаджар в соседней деревне Гиритирто происходит похожий случай. В сумерках возвращаясь с футбольного матча, мальчишки из проигравшей команды и двоюродная сестра одного из них произносят злые слова, после чего нечто заманивает их в лес. Из лесной чащи возвращаются только трое, включая девочку, и с ней явно что-то не так. За этими событиями наблюдает повзрослевший Ади, который 20 лет назад потерял друга и теперь решил уничтожить виновную в этом злую сущность.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В краеведческом музее Черкесска продолжает работу выставка «Дом музыки». Экспозиция создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. На выставке представлены классические музыкальные инструменты, инструменты народов мира, механическая и электроаппаратура для записи и воспроизведения звука. Особый интерес представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах, певцах, стоявших у истоков и внесших большой вклад в развитие музыкального искусства Карачаево-Черкесии, и афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни КЧР.

Стоимость билетов — 80 руб. (0+)

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