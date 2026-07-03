Минздрав опроверг информацию о закрытии больницы в Тавде

Закрывать центральную районную больницу в Тавде и сокращать персонал не планируется. Как заявили в минздраве Свердловской области, учреждение работает в штатном режиме, а «ее совершенствование находится под контролем министерства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

Ранее информация о закрытии медучреждения начала распространяться в местных пабликах и соцсетях. «Ведомство всегда готово к прямому и конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Однако в последнее время социально значимой темой здравоохранения все чаще пытаются спекулировать сторонние лица, преследующие сугубо корыстные интересы»,— добавили в министерстве.

Город для встречи с коллективом больницы, а также с администрацией Тавды и местными жителями, посетил замглавы свердловского минздрава Игорь Пушкарев. Они обсудили кадровое обеспечение, доступность узких специалистов и модернизацию больничной инфраструктуры.

Ирина Пичурина