В правительстве Новгородской области заявили о снижении ажиотажа на АЗС

Заместитель губернатора Новгородской области Илья Крашенинников сообщил, что ситуация со спросом на бензин постепенно стабилизируется, а ажиотаж на автозаправочных станциях идет на спад. Он также отметил, что региональным властям удалось избежать перебоев с обеспечением топливом спецтранспорта и автомобилей служб жизнеобеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новгородской области скорректировали работу АЗС на фоне повышенного спроса на бензин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Новгородской области скорректировали работу АЗС на фоне повышенного спроса на бензин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Крашенинников подчеркнул, что это стало одной из главных задач оперативного штаба, который контролирует ситуацию на топливном рынке области.

По словам замгубернатора, штаб также скорректировал режим работы отдельных АЗС в ряде муниципалитетов. Так, в Холмском, Батецком и Любытинском округах для заправки спецтранспорта установили новый временной интервал — с 5:00 до 7:00, чтобы учесть интересы местных жителей.

Кроме того, на заседании штаба обсудили обеспечение топливом сельхозпроизводителей. Как сообщил Илья Крашенинников, сейчас власти рассматривают потребности каждого предприятия в индивидуальном порядке и прорабатывают необходимые меры поддержки.

Матвей Николаев