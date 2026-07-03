Уровень безработицы в Удмуртии весной составил 1,4%

В Удмуртии уровень фактической безработицы весной составил 1,4%. При сравнении год к году показатель не изменился. Всего в регионе насчитывалось 715,3 тыс. трудоспособных жителей в возрасте от 15 лет, из них 10,1 тыс. — безработные. Такие данные приводит Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом уровень зарегистрированной безработицы — учитывает тех, кто встал на биржу труда, — равен 0,3%. Заявленная потребность в работниках в Удмуртии к концу мая достигла 14,3 тыс. человек. Годом ранее она была на 12,3% ниже.

В среднем в ПФО уровень безработицы достигает значения в 1,6%. Максимальная безработица зафиксирована в Марий Эл — 1,9%. Из 328,9 тыс. трудоспособного населения тех, кто не имеет работы, 6,1 тыс. человек. При этом минимальной безработицей в 0,9% отмечена Нижегородская область. Там насчитывается 15 тыс. безработных на 1,6 млн рабочей силы.

Владислав Галичанин