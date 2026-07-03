Госавтоинспекция Петербурга может восстановить женский взвод ДПС

Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изучит возможность создания женского подразделения дорожно-патрульной службы по аналогии с тем, которое существовало в Ленинграде несколько десятилетий назад. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Антон Ахминов, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге рассмотрят возможность возрождения женского подразделения ДПС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Петербурге рассмотрят возможность возрождения женского подразделения ДПС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в советское время в ленинградской ГАИ действовал отдельный женский взвод. Ахминов отметил, что считает идею его возрождения интересной как с исторической, так и с общественной точки зрения, и заявил, что ведомство рассмотрит такую инициативу.

Он также рассказал, что сейчас в подразделениях Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области службу в должности инспектора дорожного движения несет только одна женщина — она работает в Ленинградской области. Еще одна сотрудница готовится перейти в отдел Госавтоинспекции по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга и уже подала необходимые документы.

Женский батальон в ленинградской ГАИ был создан в конце 1970-х годов. Около ста сотрудниц обеспечивали безопасность дорожного движения на ключевых магистралях города, в том числе на Московском проспекте, по которому регулярно следовали правительственные и иностранные делегации. Позже эксперимент был прекращен: по данным, опубликованным в различных источниках, часть сотрудниц покинула службу по семейным причинам, а руководство того времени сочло подобный формат работы неэффективным.

Матвей Николаев