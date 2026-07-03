Синоптики прогнозируют теплый день с вечерним дождем в Петербурге

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу синоптиков, существенных осадков в течение дня не предвидится, однако к вечеру возможен кратковременный дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 3 июля потеплеет до +23 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге 3 июля потеплеет до +23 градусов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Днем будет дуть слабый ветер южных направлений. Температура воздуха утром составила около +15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов. Атмосферное давление ночью будет постепенно повышаться, а днем начнет слабо снижаться.

Солнце взошло около 03:43, закат ожидается в 22:21. Продолжительность светового дня составит 18 часов 38 минут.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные в городе сохранится теплая погода с температурой +20…+22 градуса. При этом местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Матвей Николаев