Адвокату Лободе в Ижевске продлили меру по делу о пособничестве мошенничеству

Индустриальный райсуд Ижевска на месяц продлил домашний арест председателю адвокатской коллегии «Ардашев, Лобода и партнеры» Тимуру Лободе по уголовному делу о пособничестве мошенничеству (ст. 159 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, сторона защиты возражала против продления меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Адвокат представлял интересы 37-летнего предпринимателя в бракоразводном процессе. По версии следствия, они ввели в заблуждение сотрудников Росреестра и незаконно оформили в собственность аффилированных лиц 19 земельных участков стоимостью свыше 14,3 млн руб., несмотря на наложенную на наделы ипотеку в пользу экс-супруги бизнесмена.

Кроме того, считает считают в СУ СКР, фигуранты похитили 3,3 млн руб., которые причитались причитались бывшей жене по условия мирового соглашения. Бизнесмен и адвокат были задержаны в мае.