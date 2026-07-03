В Крыму производство скота и птицы на убой в 2026 году сократилось на 21,5%

В первом квартале 2026 года в хозяйствах всех категорий Крыма производство скота и птицы на убой в живом весе составило 27,3 тыс. т, или 78,5% к аналогичному уровню 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в первом квартале 2025 года крымские животноводы произвели 34,8 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. Это на 7% выше аналогичного показателя предшествующего года. В общем объеме производства скота и птицы на убой в России на долю Крыма в прошлом году пришлось 0,63%.

«Наиболее остро перед животноводами стоят вопросы высокой стоимости коммерческого кредитования в условиях жесткой денежно-кредитной политики и дефицита профильных специалистов. Для стабилизации отрасли необходимы таргетированная поддержка капитальных затрат и расширение программ субсидирования инфраструктурных проектов»,— прокомментировал ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.

В министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали, что объем государственной финансовой поддержки животноводства сократился в 1,5 раза: с 407,6 млн руб. в 2024 году до 273,4 млн руб. в 2025 году. Эти деньги можно было направить на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку, на поддержку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка, на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, и другие нужды. Еще 42,7 млн руб. из бюджета Крыма выделили для субсидирования производства куриных яиц.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму поголовье скота сокращается второй год подряд. В первом квартале 2026 года показатель снизился на 9% год к году.

Маргарита Синкевич