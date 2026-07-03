Проект Ново-Адмиралтейского моста подготовят к концу 2027 года

В Санкт-Петербурге приступили к предпроектной проработке строительства Ново-Адмиралтейского моста. Работы выполнит подрядная организация, которая уже возводит Большой Смоленский мост и мост в составе Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

В настоящее время Комитет по градостроительству и архитектуре готовит проект планировки территории. Завершить его разработку планируется к концу 2027 года.

По словам главы города, компания «Дороги и мосты», входящая в структуру «Нацспецстроя», предложила выполнить предпроектные работы за собственный счет. При разработке проекта особое внимание уделят тому, чтобы новый мост органично вписался в историческую панораму центра Санкт-Петербурга.

Господин Беглов отметил, что идея строительства Ново-Адмиралтейского моста обсуждается с 1948 года. Он напомнил, что ввод в эксплуатацию мостов в составе ЗСД и моста Бетанкура значительно улучшил транспортную ситуацию на Васильевском острове. Однако вопрос транспортной доступности центра города и Адмиралтейского района по-прежнему остается актуальным.

Предполагается, что новым мостом смогут пользоваться как пешеходы, так и общественный транспорт. Кроме того, реализация проекта важна для создания на Васильевском острове пятой Технологической долины, которую планируется развивать совместно с образовательным центром «Сириус».

Матвей Николаев