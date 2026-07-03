Петербург восстановит в Мариуполе еще 10 объектов в 2026 году

Санкт-Петербург продолжит восстановление инфраструктуры Мариуполя в 2026 году. Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78», в следующем году планируется завершить работы на 10 объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беглов: в 2026 году Санкт-Петербург завершит восстановление 10 объектов в Мариуполе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Беглов: в 2026 году Санкт-Петербург завершит восстановление 10 объектов в Мариуполе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время специалисты ведут работы на 14 объектах, а в план на текущий год входит ввод в эксплуатацию десяти из них. В их числе — здание ЗАГСа, фонтаны, спортивные объекты, многоквартирный жилой дом, а также инженерные сети трамвайного депо.

Господин Беглов подчеркнул, что за последние четыре года петербургские специалисты восстановили в Мариуполе 56 объектов. Были построены школы, детские сады и жилые дома, благоустроены общественные пространства и восстановлены фонтаны.

Губернатор отметил, что Санкт-Петербург намерен и дальше оказывать помощь Мариуполю, продолжая восстановительные работы в городе-побратиме в необходимом объеме.

Матвей Николаев