Силы ПВО сбили 155 беспилотников над Кубанью, Крымом и другими регионами

В ночь со 2 на 3 июля над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и Крымом, дежурные силы ПВО уничтожили 155 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 2 июля до 07:00 3 июля беспилотники перехватили и уничтожили над Кубанью, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Тверской, Тульской, Смоленской и другими областями РФ.

Утром 3 июля в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Приморско-Ахтарске после ночной атаки ВСУ обломки беспилотников были обнаружены по девяти адресам. На месте работают специальные и экстренные службы, о пострадавших не сообщается.

Кристина Мельникова