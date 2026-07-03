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В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА нашли по девяти адресам

Минувшей ночью Приморско-Ахтарск подвергся атаке беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на территории муниципалитета обломки БПЛА были найдены по девяти адресам.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате падения фрагментов БПЛА в нескольких частных домах Приморско-Ахтарска оказались повреждены остекление и кровля. Зафиксированы повреждения газовой трубы и опоры линии электропередач. В оперштабе Кубани подчеркнули, что подача электроэнергии в связи с произошедшим не прекращалась.

Пострадавших при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске нет. По всем местам в муниципалитете работают оперативные и специальные службы.

Кристина Мельникова

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