В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА нашли по девяти адресам
Минувшей ночью Приморско-Ахтарск подвергся атаке беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на территории муниципалитета обломки БПЛА были найдены по девяти адресам.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В результате падения фрагментов БПЛА в нескольких частных домах Приморско-Ахтарска оказались повреждены остекление и кровля. Зафиксированы повреждения газовой трубы и опоры линии электропередач. В оперштабе Кубани подчеркнули, что подача электроэнергии в связи с произошедшим не прекращалась.
Пострадавших при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске нет. По всем местам в муниципалитете работают оперативные и специальные службы.