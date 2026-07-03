В КЧР «Роснефть» создала необходимый резерв бензина

В Карачаево-Черкесии созданы достаточные запасы бензина и дизельного топлива на нефтебазах компании «Роснефть». Эти запасы продолжают пополняться. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с руководителем регионального подразделения компании Андреем Тавгазовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Руководитель подразделения «Роснефти» добавил, что в регионе отработана гибкая система продажи топлива с учетом реальной ситуации на рынке топлива в России.

Отдельное внимание уделяется снабжению топливом сельхозпроизводителей. Стороны договорились о совместном контроле за ценами. Министерство промышленности и энергетики республики и региональное УФАС будут продолжать активное сотрудничество со всеми поставщиками топлива в регионе.

Глава республики добавил, что обеспечение стабильного снабжения республики топливом и предотвращение необоснованного увеличения цен находятся на контроле федеральных и местных властей.

Наталья Белоштейн