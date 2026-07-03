«Цифровая Кубань» потребовала от ростовского ООО «Айтитех» 21 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области включил требования Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Цифровая Кубань» на 21,5 млн руб. в реестр требований кредиторов обанкротившейся электромонтажной компании ООО «Айтитех». Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сумму требований включены 21,5 млн руб. пеней по двум контрактам и штраф в 5 тыс. руб.

Решением арбитражного суда ООО «Айтитех» признано несостоятельным 20 марта 2026 года с долгом перед УФНС России по Ростовской области в 12,9 млн руб., в отношении компании на полгода введена процедура конкурсного управления. Арбитражным управляющим назначен Вольдемар Вайнбаум.

За три месяца требования к должнику предъявили Николай Шрамко (9,1 млн руб.), УФНС России по Ростовской области (2,6 млн руб.), ООО «Формула секюрити» (16,8 млн. руб.), ПАО «Сбербанк» (8,6 млн руб.), ГКУ «Цифровая Кубань» (21,5 млн руб.), АО КБ «Русский народный банк» (15,9 млн руб.), ООО «Региональная строительная компания» (866 тыс. руб.) и Ирина Дзуцева (4 млн руб.).

Из общей массы в реестр требований кредиторов на 2 июля 2026 года суд включил требования ПАО «Сбербанк» и ГКУ «Цифровая Кубань» на 30,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Айтитех» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 25 мая 2018 года. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Учредитель — Дмитрий Корзун. Уставный капитал составляет 15 тыс. руб.

В 2024 году выручка компании снизилась на 55% — до 186,8 млн руб., а чистый убыток составил 1 млн руб.

Наталья Белоштейн