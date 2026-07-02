Главные новости за 2 июля. Кавказ

Бензин АИ-95 на Ставрополье пробил отметку 75 рублей к началу июля. Согласно данным Северо-Кавказстата, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе за отчетную неделю составила 72,96 руб. за литр — на 84 коп. больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо прибавило 35 коп. и достигло отметки 79,7 руб. за литр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против организованной группы, участники которой на протяжении нескольких месяцев незаконно выкачивали нефть из скважин Ногайского района Дагестана, сообщает пресс-служба СК РФ. Согласно материалам расследования, схема преступного промысла была выстроена в 2025 году местным жителем, организовавшим группу для систематического несанкционированного отбора нефти из скважин на территории Ногайского района. С сентября 2025 по март 2026 года сообщники регулярно вывозили сырье и сбывали его нефтеперерабатывающим предприятиям. За этот период группе удалось похитить не менее 110 тонн нефтепродуктов.

Прокуратура Ставропольского края передала в Пятигорский городской суд материалы уголовного преследования двух фигурантов, которые в период с 2013 по 2018 год похитили у 236 участников долевого строительства свыше 400 млн руб., предназначавшихся для возведения многоквартирных домов в Ессентуках и Пятигорске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Северо-Кавказстат опубликовал данные еженедельного мониторинга потребительских цен в Ставропольском крае за период с 23 по 29 июня. Наиболее заметный рост зафиксирован на смартфоны, картофель, куриное мясо и ряд лекарственных препаратов.