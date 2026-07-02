Над Кубанью, Крымом и другими регионами днем сбили 100 БПЛА

По данным Минобороны России, в течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и акваторий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны не уточнили информацию о возможных последствиях атак на земле, а также о пострадавших и разрушениях.

Вячеслав Рыжков