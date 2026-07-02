На Ставрополье подрядчика будут судить по делу о мошенничестве на 12 млн рублей

В Нефтекумском округе Ставропольского края завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2024 года администрация Нефтекумского округа заключила с коммерческой организацией два муниципальных контракта на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов.

Следствие считает, что подрядчик внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, завысив стоимость фактически выполненных работ и включив в отчетность работы, которые не проводились. В частности, в документах были отражены работы по разборке бетонных конструкций с использованием отбойного молотка, а также завышены расходы на вывоз строительных отходов. По данным СКР, мусор вывозился на более близкий полигон, чем было указано в документации.

В результате, по версии следствия, администрации округа был причинен ущерб на сумму более 12 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерий Климов