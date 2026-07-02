На строительстве ВСМ Москва — Петербург работают 28 тыс. человек и 10 тыс. машин

Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание по реализации проекта высокоскоростной магистрали. По данным правительства, в строительных и подготовительных работах задействовано более 28 тыс. человек и свыше 10 тыс. единиц спецтехники, сообщает РИА новости.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Запуск движения планируется в соответствии с ранее утвержденным графиком

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цифры свидетельствуют о масштабном развертывании стройки на всем протяжении трассы. Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург остается крупнейшим инфраструктурным начинанием в России. После ввода магистрали время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Запуск движения планируется в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Кирилл Конторщиков