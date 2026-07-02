Главные новости за 2 июля. Кубань, Крым, Адыгея
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 2 июля уничтожили 327 беспилотников.
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Организатора канала незаконной миграции в Краснодаре осудили на 3,5 года.
Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единый комплекс мер для стабилизации работы АЗС в муниципалитетах на период перестройки логистики подвоза нефтепродуктов.
Жителям края, предприятиям и организациям региона на период перестройки логистики поставок топлива власти Краснодарского края рекомендовали отказаться от несрочных поездок на автомобилях, в том числе командировок и выездов на мероприятия.
Представители ведущих вузов Краснодарского края объяснили рост стоимости платного обучения.
Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также не поддержал ходатайство об объединении его с иском о создании фондов ограничения ответственности.
Украинский беспилотник атаковал автобус с гражданами Белоруссии, следовавший в Анапу через территорию Брянской области.
Судью Лазаревского суда Сочи подозревают во взяточничестве.
В Краснодаре введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан.
Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города на фоне ситуации на топливном рынке и перебоев на городских АЗС, призвав горожан к рациональному потреблению топлива и снижению нагрузки на заправочную инфраструктуру.
В Адыгее пенсионерка скончалась в результате нападения обезьяны.