Главные новости за 2 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 2 июля уничтожили 327 беспилотников.

ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Организатора канала незаконной миграции в Краснодаре осудили на 3,5 года.

Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единый комплекс мер для стабилизации работы АЗС в муниципалитетах на период перестройки логистики подвоза нефтепродуктов.

Жителям края, предприятиям и организациям региона на период перестройки логистики поставок топлива власти Краснодарского края рекомендовали отказаться от несрочных поездок на автомобилях, в том числе командировок и выездов на мероприятия.

Представители ведущих вузов Краснодарского края объяснили рост стоимости платного обучения.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212» в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также не поддержал ходатайство об объединении его с иском о создании фондов ограничения ответственности.

Украинский беспилотник атаковал автобус с гражданами Белоруссии, следовавший в Анапу через территорию Брянской области.

Судью Лазаревского суда Сочи подозревают во взяточничестве.

В Краснодаре введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан.

Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города на фоне ситуации на топливном рынке и перебоев на городских АЗС, призвав горожан к рациональному потреблению топлива и снижению нагрузки на заправочную инфраструктуру.

В Адыгее пенсионерка скончалась в результате нападения обезьяны.