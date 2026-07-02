Во Владикавказе бывшего бухгалтера детсада заподозрили в хищении 14 млн рублей

Следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера одного из детских садов Владикавказа. Женщину подозревают в присвоении более 14 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, с января 2023 года по сентябрь 2024 года подозреваемая неправомерно начисляла заработную плату себе и помощнику воспитателя. В результате, как полагают следователи, было похищено свыше 14 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Валерий Климов