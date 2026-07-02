В Коми стартовала приемная кампания в вузы

В республике стартовала приемная кампания в вузы. Подать документы можно онлайн — сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» автоматически собирает данные о ЕГЭ, льготах и достижениях абитуриента, сообщили региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подать заявление можно по ссылке на портале госуслуг

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Подать заявление можно по ссылке на портале госуслуг

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сканировать и заверять документы не требуется. В личном кабинете доступны отслеживание статуса заявления, мониторинг конкурсной ситуации и управление согласием на зачисление. Сервис «Подбор вуза» фильтрует учебные заведения по баллам, наличию общежития и другим параметрам, включая целевое обучение. Бюджетный прием на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, в магистратуру — до 20 августа, платный — до 20 сентября. Проект реализован по нацпроекту «Экономика данных».

Подать заявление можно по ссылке на портале госуслуг.

Кирилл Конторщиков