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В Лодейном Поле и Подпорожье установят контейнерные АЗС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о скором разрешении проблемы с неравномерным поступлением топлива на северо-востоке региона. При содействии ПАО «Газпром нефть» в Лодейном Поле и Подпорожье будут смонтированы контейнерные автоматические заправочные станции.

Контейнерные АЗС рассматриваются как быстровозводимое решение

Контейнерные АЗС рассматриваются как быстровозводимое решение

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контейнерные АЗС рассматриваются как быстровозводимое решение

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, новые объекты инфраструктуры появятся в течение нескольких недель и позволят нарастить объем поставок горючего в районах, испытывавших перебои. Дрозденко выразил признательность команде компании и лично председателю правления Александру Дюкову за оперативное реагирование.

Кирилл Конторщиков

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