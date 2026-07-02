В Кисловодске электричка насмерть сбила жителя Саратовской области

На железнодорожном перегоне Ессентуки-Золотушка в Кисловодске пригородный поезд насмерть сбил 50-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося транспортная полиция проводит проверку. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Валерий Климов