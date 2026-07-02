Опасность ракет объявили в Астраханской области

Ракетную опасность ввели в Астраханской области. Такое сообщение пришло от РСЧС.

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Спасатели призывают граждан сохранять спокойствие. Если вы в здании (дома), укройтесь в помещении с капитальными стенами без остекления - санузел, коридор, подсобное помещение, подвал, погреб. Перекройте газ, воду, выключите свет. Возьмите с собой документы, необходимые лекарства, воду.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Избегайте открытых участков. Не покидайте укрытие до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко