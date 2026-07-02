В Новороссийске осудили бывшего помощника адвоката Дмитрия Новикова

Ленинский районный суд Новороссийска вынес приговор Владимиру Калугину, бывшему помощнику адвоката Дмитрия Новикова, признав его виновным в покушении на посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ». Суд назначил Калугину наказание в виде штрафа, размер которого не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При вынесении решения суд учел признание вины подсудимым, его сотрудничество со следствием, а также период нахождения под стражей и домашним арестом.

Уголовное дело связано с событиями 2021 года. Тогда житель Краснодара Ярослав Макагонов, обвинявшийся в причинении ранения охраннику парковки из травматического пистолета во время конфликта, обратился за юридической помощью к Дмитрию Новикову.

По данным следствия, в июне того же года Макагонов должен был встретиться с адвокатом в Новороссийске, однако вместо него на встречу прибыл Владимир Калугин. После передачи денежных средств Калугин был задержан сотрудниками правоохранительных органов, позднее был задержан и сам Новиков.

Как следует из материалов дела, Калугин после задержания признал вину и сообщил, что действовал по поручению Дмитрия Новикова и должен был получить денежные средства, предназначавшиеся для передачи в качестве взятки. Следствие утверждало, что адвокат обещал клиенту за 2 млн руб. содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Дмитрий Новиков, в свою очередь, настаивал, что речь шла о стандартном соглашении на оказание юридических услуг с гонораром в размере 2 млн руб. По его словам, помощнику было поручено сопроводить клиента для внесения средств на счет адвокатского бюро.

Позднее суд переквалифицировал обвинение в отношении Новикова с посредничества во взяточничестве на мошенничество, придя к выводу, что передавать деньги третьим лицам он не намеревался. В мае 2024 года Новиков был приговорен к 6,5 года колонии, однако осенью 2025 года вышел на свободу условно-досрочно.

Как отмечал сын адвоката Роман Новиков, показания Владимира Калугина против его отца были признаны недопустимыми доказательствами и не учитывались при вынесении приговора.

Сам Дмитрий Новиков, комментируя ситуацию изданию, указал на противоречия в судебных решениях, отметив, что одни и те же обстоятельства в одном случае были квалифицированы как мошенничество, а в другом — как попытка посредничества при передаче взятки.