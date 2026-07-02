В Ростовской области в 2026 году благоустроят 46 общественных территорий

В Ростовской области в 2026 году планируется благоустроить 46 общественных территорий в 39 муниципалитетах. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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По его словам, объекты для благоустройства выбрали жители региона в ходе VI Всероссийского онлайн-голосования. В нем приняли участие 475 тыс. человек.

Среди проектов, набравших наибольшую поддержку, — первый этап благоустройства парка «Молодежный» в Белой Калитве, городской пляж в Азове, общественная территория в станице Новозолотовской Семикаракорского района, Молодежный бульвар в Звереве и Комсомольский сквер в Ростове-на-Дону.

На выбранных территориях планируется обустроить прогулочные зоны, пешеходные дорожки, места для отдыха, площадки для проведения мероприятий, установить малые архитектурные формы и новое освещение.

Как отметил Юрий Слюсарь, наиболее активно в голосовании участвовали жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Семикаракорского районов, а также городов Зверево, Азова и Шахт. По его словам, результаты голосования позволяют региону привлекать федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств.

Валерий Климов