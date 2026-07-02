В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Уведомление пришло в приложении МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Отойдите от окон. Укройтесь в комнате с капитальными стенами без остекления. Это может быть санузел или коридор. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, не выходите на открытую местность. Пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Губернатор Олег Мельниченко призывает граждан сохранять спокойствие. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.
Ранее сегодня в регионе объявляли опасность БПЛА. Режим действовал около 30 минут.