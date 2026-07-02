В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Уведомление пришло в приложении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Отойдите от окон. Укройтесь в комнате с капитальными стенами без остекления. Это может быть санузел или коридор. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, не выходите на открытую местность. Пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Губернатор Олег Мельниченко призывает граждан сохранять спокойствие. Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Ранее сегодня в регионе объявляли опасность БПЛА. Режим действовал около 30 минут.

Нина Шевченко