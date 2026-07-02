Главные новости за 2 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

По состоянию на 1 июля более 70% заправок в Воронежской области, охваченных мониторингом властей, располагали бензином АИ-92 и дизелем, более 60% — АИ-95. Вопрос обеспеченности топливом обсуждался на встрече вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Особое внимание уделили аграриям в разгар полевых работ: господин Гордеев подчеркнул необходимость «выработать механизмы компенсации части дополнительных затрат». При этом цены продолжают расти: АИ-92 подорожал за неделю на 8,5% до 77,33 руб., АИ-95 — на 6,5% до 83,98 руб., а бензин марок АИ-98 и выше превысил 100 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Концессионный конкурс на строительство стадиона для воронежского «Факела» признан несостоявшимся — комиссия отклонила обе поступившие заявки от московских компаний из-за недочетов в документах. Теперь соглашение могут заключить с инициатором проекта — белорусским ООО «Стройинжиниринг», которое оценивает строительство арены на месте Центрального стадиона профсоюзов в 19,9 млрд руб. и должно завершить его за три года.

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области объявил закупку 13 автобусов класса М3 за 221,1 млн руб. Машины с газовыми двигателями, кондиционерами и системой ГЛОНАСС/GPS должны быть поставлены до конца года. Каждый автобус будет рассчитан на 20–25 посадочных мест.

Мясоперерабатывающее производство ООО «Нива Черноземья» в Железногорске Курской области выставлено на продажу за 500 млн руб. Площадка площадью 7 тыс. кв. м с полным комплектом оборудования готова к эксплуатации. Собственник решил реализовать непрофильный актив, чтобы сконцентрироваться на основном бизнесе — производстве кондитерских изделий. Мясокомбинат был запущен в 2012 году с объемом инвестиций 300 млн руб.

Липецкую «дочку» немецкой Linde повторно выставили на торги — на этот раз за 5,8 млрд руб., снизив цену на 15% после того, как первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Продажа 100% долей ООО «Линде газ Липецк» организована в рамках исполнения судебного решения о взыскании с германской группы 114 млрд руб. в пользу «Русхимальянса». Заявки принимаются до 10 августа.

С 4 июля в Орловской области вводятся новые ограничения на продажу бензина: в четные даты будут заправлять автомобили с номерами на четную цифру, в нечетные — на нечетную. Норма отпуска — 30 литров на машину, розлив в канистры запрещен. Исключение — дизельное топливо и АЗС на трассах. На заправках будут дежурить полицейские. Губернатор Андрей Клычков призвал жителей «отнестись дисциплинированно», чтобы ограничения сняли как можно скорее.

Исторический памятник архитектуры «Доходный дом Пикулина» в центре Тамбова выставлен на торги. Трехэтажное здание площадью 792 кв. м, построенное в 1901 году, находится в неудовлетворительном состоянии и не подключено к коммуникациям. На восстановление инвестору потребуется около 120 млн руб. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Ульяна Ларионова