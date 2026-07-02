Ракетную опасность объявили в Волгоградской области, работают сирены

Опасность ракет объявили в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении. В облцентре зпущены сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Сохраняйте спокойствие. Направьтесь в ближайшее укрытие. Если вы в здании, уйдите в помещение без окон с капитальными стенами: санузел, коридор, подвал, погреб. Не пользуйтесь лифтом. Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Избегайте открытых участков.

Не покидайте укрытие до отбоя ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко