Главные новости за 2 июля. Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Лазаревского райсуда Сочи Сергея Богдановича, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере (50 млн руб.) за вынесение мягкого приговора. По версии следствия, в июле 2025 года экс-судья через посредников получил первый транш в 25 млн рублей от подсудимого за рассмотрение дела в особом порядке, при этом дело его посредников уже рассматривается в суде, а материалы на третьего фигуранта выделены в отдельное производство.

В Сочи прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения под руководством мэра Андрея Прошунина, где обсуждалось ужесточение правил использования электросамокатов из-за резкого роста аварийности: за полгода число ДТП с СИМ выросло на 75%, а с начала 2025 года зафиксировано уже 547 обращений в скорую, включая 129 случаев с детьми. Власти планируют выработать модель регулирования вплоть до полного запрета после изучения общественного мнения, а также до 25 августа обновить инфраструктуру у школ.

За неделю с 22 по 29 июня бензин в Сочи подорожал в среднем на 1,5–2,5%: АИ-95 прибавил 1,2 руб. (до 79,3 руб./л), АИ-98 резко вырос на 4,3 руб. (до 102,5 руб./л), а дизтопливо достигло 84,3 руб./л, что сделало курорт абсолютным лидером края по ценам на все виды горючего. Несмотря на ажиотажный спрос и введенные лимиты отпуска (20–30 л бензина на чек), из 58 АЗС города работают 53, запасы топлива имеются, а ситуация остается на контроле администрации.

В июле среднемесячная температура в прибрежном Сочи составляет +23,7 °С, а в Красной Поляне — +20,9 °С, при этом месячная норма осадков не превышает 100–120 мм, а дождливых дней в середине лета бывает всего 6–9. По прогнозу Гидрометцентра, на юге России в июле ожидается положительная температурная аномалия при сохранении нормы осадков, при этом в Краснодарском крае уже установилась жара до +35 °С, а к концу недели синоптики обещают грозовые дожди.