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В Колпино персонал и покупатели магазина скрутили вооруженного ножницами дебошира

Вечером 1 июля на Пролетарской улице в Колпино произошел инцидент с неадекватным посетителем магазина. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножницами покупателям и персоналу.

Пострадавших в результате инцидента нет

Пострадавших в результате инцидента нет

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Пострадавших в результате инцидента нет

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, к патрульному наряду обратились прохожие, заметившие агрессивного гражданина в супермаркете. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись на место происшествия. К моменту их прибытия персонал магазина совместно с одним из посетителей уже сумел обезвредить злоумышленника и отобрать у него ножницы.

52-летнего правонарушителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате инцидента нет. Решается вопрос о возбуждении административного производства.

Кирилл Конторщиков

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