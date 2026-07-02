Губернатор Кубани предложил активнее переводить транспорт на газомоторное топливо

Власти Краснодарского края намерены ускорить развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличить темпы строительства газозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, расширение сети газозаправочной инфраструктуры рассматривается как один из способов диверсификации транспортного рынка и снижения зависимости от традиционных видов топлива.

«Мы приняли решение нарастить темпы строительства газозаправочных станций. Наравне с электромобилями это достойная альтернатива транспорту на бензине и дизеле. Переход на газ экономически выгоден как для жителей, так и для организаций»,— приводит слова главы региона пресс-служба администрации.

По данным краевых властей, в настоящее время на территории Краснодарского края действует более 40 газозаправочных станций. В администрации также отмечают, что регион занимает первое место среди субъектов Южного федерального округа по уровню развития рынка газомоторного топлива.

Вячеслав Рыжков