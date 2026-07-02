За попытку затушить «Вечный огонь» жителя Адыгеи приговорили к колонии строгого режима

В Адыгее суд вынес приговор жителю Гиагинского района по делу об осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гиагинский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны).

Как установлено судом, 17 марта 2026 года на территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила», где захоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения предпринял несколько попыток потушить Вечный огонь, используя предмет одежды, после чего покинул место происшествия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков