В Черноземье 4 июля ожидается дождливая погода, до +32°C

В субботу, 4 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +15°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +23°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +26°C, днем температура поднимется до +29°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +21°C, днем также будет +21°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +26°C, днем — +29°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +27°C, днем — +32°C, вечером также будет +27°C, ночью — +20°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова