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Полиция Калининского района задержала курьера-пособницу телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Жертвой схемы стала 76-летняя жительница Кондратьевского проспекта.

Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам на территории города

Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам на территории города

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам на территории города

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пенсионерка обратилась в полицию 25 июня. По ее словам, неизвестная позвонила ей и под предлогом декларирования денежных средств убедила передать курьеру 750 тыс. рублей наличными. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Кирилл Конторщиков

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