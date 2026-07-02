Полиция Калининского района задержала курьера-пособницу телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Жертвой схемы стала 76-летняя жительница Кондратьевского проспекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам на территории города

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Следствие проверяет ее причастность к аналогичным эпизодам на территории города

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пенсионерка обратилась в полицию 25 июня. По ее словам, неизвестная позвонила ей и под предлогом декларирования денежных средств убедила передать курьеру 750 тыс. рублей наличными. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Кирилл Конторщиков