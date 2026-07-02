Полиция Петербурга раскрыла канал фиктивных браков для легализации мигрантов

В Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Две местные жительницы подозреваются в оформлении фиктивного брака с иностранцем за денежное вознаграждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция устанавливает другие эпизоды и возможных соучастников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полиция устанавливает другие эпизоды и возможных соучастников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году 23-летняя петербурженка за 50 тыс. рублей вступила в фиктивный брак с гражданином одного из государств Центральной Азии. После регистрации в подразделение по вопросам миграции подали документы, что позволило иностранцу оформить разрешение на временное проживание. Установлено, что женщина действовала в сговоре с сообщницей.

30 июня 2026 года СУ УМВД по Невскому району возбудило дело по ч. 2 ст. 322.1 п. «а» УК РФ. Обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Иностранец допрошен как свидетель, рассматривается вопрос об аннулировании его разрешения на проживание. Полиция устанавливает другие эпизоды и возможных соучастников.

Кирилл Конторщиков