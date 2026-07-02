Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 3 июля

Австралийский доллар 53,7245
Английский фунт 103,4745
Белорусский рубль 26,8259
Гонконгский доллар* 99,3363
Дирхам ОАЭ 21,2197
Доллар США 77,9293
Евро 88,7069
Индийская рупия** 81,7957
Казахстанский тенге** 16,2603
Канадский доллар 54,8412
Китайский юань 11,4693
СДР 105,6534
Сингапурский доллар 60,1771
Турецкая лира* 16,7128
Украинская гривна* 17,3943
Шведская крона* 79,9486
Швейцарский франк 96,8547
Японская иена** 47,9329

*За 10. **За 100.