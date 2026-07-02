Черноземье 02.07.2026, 18:08 Официальные курсы валют ЦБ на 3 июля Австралийский доллар 53,7245 Английский фунт 103,4745 Белорусский рубль 26,8259 Гонконгский доллар* 99,3363 Дирхам ОАЭ 21,2197 Доллар США 77,9293 Евро 88,7069 Индийская рупия** 81,7957 Казахстанский тенге** 16,2603 Канадский доллар 54,8412 Китайский юань 11,4693 СДР 105,6534 Сингапурский доллар 60,1771 Турецкая лира* 16,7128 Украинская гривна* 17,3943 Шведская крона* 79,9486 Швейцарский франк 96,8547 Японская иена** 47,9329 *За 10. **За 100.