Власти Карелии расторгли контракт на проект онкодиспансера стоимостью 31,6 млн рублей

Дирекция по строительству Республики Карелия расторгла контракт с ООО «Аврора СК» на корректировку проектно-сметной документации для строительства онкологического диспансера. После этого компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик не выполнил работы в установленный срок и не устранил замечания заказчика

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Подрядчик не выполнил работы в установленный срок и не устранил замечания заказчика

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Контракт стоимостью 31,6 млн руб. предусматривал подготовку проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и разработку рабочей документации для строительства медицинского учреждения.

Как сообщили в управлении ФАС по Республике Карелия, подрядчик не выполнил работы в установленный срок и не устранил замечания заказчика. В ведомстве отметили, что компания также не представила доказательств, которые могли бы подтвердить невозможность исполнения обязательств.

После расторжения договора региональная дирекция по строительству направила в УФАС обращение о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба удовлетворила это обращение. Включение в реестр ограничивает право компании участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Карина Дроздецкая