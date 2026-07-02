СК завершил расследование дела о сбыте шпионской техники в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте специальных технических средств. Фигурант маскировал устройства для негласного получения информации под светильники, зеркала и огнетушители, рассказали в Петербургском СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу

Фото: Петербургский СК В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу

Фото: Петербургский СК

По версии следствия, мужчина наладил собственное производство и сбыт шпионского оборудования. Технические изделия, внешне ничем не отличавшиеся от обычных предметов интерьера и бытового инвентаря, были предназначены для скрытого аудио- и видеонаблюдения.

Кирилл Конторщиков