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СК завершил расследование дела о сбыте шпионской техники в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте специальных технических средств. Фигурант маскировал устройства для негласного получения информации под светильники, зеркала и огнетушители, рассказали в Петербургском СК.

В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу

В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу

Фото: Петербургский СК

В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу

Фото: Петербургский СК

По версии следствия, мужчина наладил собственное производство и сбыт шпионского оборудования. Технические изделия, внешне ничем не отличавшиеся от обычных предметов интерьера и бытового инвентаря, были предназначены для скрытого аудио- и видеонаблюдения.

Кирилл Конторщиков

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