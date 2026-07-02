В Ростове вынесли приговор за финансирование террористов и хранение СВУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сергею Продуху, обвиняемому по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что на территории Краснодара с октября 2021 года по апрель 2023 года подсудимый пять раз перевел деньги на счет террористической организации «Артподготовка» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и ее лидера. Кроме того, летом 2024 года Продух в месте своего проживания в Адыгее изготовил девять самодельных взрывных устройств (СВУ) и хранил их до того момента, пока они не были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда Сергею Продуху назначено 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме со штрафом в размере 210 тыс. руб.

Константин Соловьев