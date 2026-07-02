Жительница Ярославля пыталась взять 16 микрозаймов по чужому паспорту

Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело против 32-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве и покушении на него. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

По версии следствия, с января по февраль 2025 года женщина использовала фотографию паспорта своей неосведомленной подруги для оформления займа через интернет. Она заключила один договор на сумму 7,5 тыс. руб., что нанесло ущерб микрофинансовой организации.

Затем обвиняемая попыталась оформить еще 16 займов в трех других организациях на общую сумму свыше 635 тыс. руб. В заключении этих договоров ей было отказано по независящим от нее обстоятельствам, что квалифицируется как покушение.

Санкция статьи 159 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Дело передано для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.

Антон Голицын