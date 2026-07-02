На стройплощадке станции метро «Броневая» завершили разработку котлована

В Санкт-Петербурге на строительной площадке будущего вестибюля станции метро «Броневая» завершили разработку грунта в стартовом котловане. Сейчас строители приступили к армированию плиты основания, с которой начнется проходка наклонного хода станции, сообщили в городском метрополитене.

Стартовый котлован достиг глубины около 20 м. После завершения разработки грунта строители выполнили планировку дна и начали армировать плиту основания. Ранее на площадке смонтировали ограждающий контур из 166 буросекущих свай и обвязочную балку оголовка котлована. Диаметр сооружения составляет около 21 м.

Котлован предназначен для запуска тоннелепроходческого механизированного комплекса «Аврора», который будет строить наклонный ход — эскалаторный тоннель будущей станции.

«Броневая» войдет во второй участок Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Вестибюль станции разместят на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта. Ранее комплекс «Аврора» использовали при строительстве наклонных ходов станций «Обводный канал», «Адмиралтейская», «Спасская» и «Горный институт».

Карина Дроздецкая